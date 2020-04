Terviseamet: ööpäevaga lisandus 42 positiivset koroonatesti, suri kaks inimest

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Harjumaal (18), Saaremaal (13), Pärnumaa (3). Raplamaal, Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal lisandus kõigis 2, Tartu maakonnas 1 ja teadmata isikukoodiga oli 1 positiivne vastus.

7. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 130 inimest, kellest 12 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 69 inimest. COVID-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul Ida-Viru keskhaiglas ravil olnud 92 aastane mees ja Kuressaare haiglas olnud 84 aastane naine. Kokku on Eestis COVID-19 viiruse tõttu surnud 21 inimest.

Eestis on kokku tehtud 23 546 testi, nendest 1149 ehk 5% olid positiivsed, nendest 38% Saare maakonna ja 31% Harju maakonna elanikud, Ida-Viru, Pärnu ja Võru maakonna osakaal positiivsetest vastustest on kõigil 6%. Vanusgruppide vaates on 26% positiivsetest eakad (65+ vanuses). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata SIIT.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse selgitus:

Avaandmetes avaldame alati ajakohaseid ja kord ööpäevas uuenevaid andmeid tervise infosüsteemi (TIS) andmestikult. Tervishoiuteenuse osutajatel (sh laboritel) on võimalik tagantjärgi dokumente parandada, muuta ja tühistada. Dokumentide muutmine võib toimuda näiteks andmekvaliteedi parendamise eesmärgil. Sel juhul saadetakse labori infosüsteemist tervise infosüsteemi juba varem saadetud dokumendist uus versioon ning eelmine versioon muutub kehtetuks. Seetõttu tulemuste tänase koondarvu korral ei saa teha tehet eilne koondarv + 24 tunni laekunud tulemused, vaid aegreal arvutatakse tulemuste koondnumber hetkel kehtivate tulemuste koondsummana.

See põhimõte kehtib nii negatiivsete kui ka positiivsete tulemuste korral.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld. COVID-19 nakkuse leviku takistamiseks peatati plaaniline ravi väljaspool riiklikku haiglavõrku.

Eraraviasutused ja hambaravikliinikud jätkavad ainult vältimatu abi pakkumist. Plaaniline ravitegevus peatatakse, et tõkestada nakkuse levikut ning hoida kokku isikukaitsevahendeid. Juba alustatud plaanilise ravi lõpuleviimise otsustab arst koos patsiendiga, hinnates igat üksikut juhtu. Lõpuni peab viima plaanilised tegevused, mille katkestamine seaks ohtu inimese tervise.