Terviseamet: ööpäevaga lisandus 17 positiivset koroonatesti. Olukord Ida-Virumaal läheb järjest hullemaks

Rahvastikuregistri andmete kohaselt lisandus ööpäevaga enim positiivseid koroonaviiruse teste Ida-Virumaale (9). Harjumaale lisandus seitse ning Lääne-Virumaale üks koroonaviiruse juht.

Ida-Virumaal on kokku üle 60 koroonaviirusesse haigestunu

Kolm ööpäevaga lisandunud Ida-Virumaa juhtumit on seotud Ojamaa ning kolm Estonia kaevandusega. Kaks haigestunut on Estonia kaevanduse töötajate lähikontaktsed. Lääne-Virumaa haigusjuhtumi asjaolud on selgitamisel.

Estonia kaevanduses on kokku nakatunud 21 töötajat, neist kaks esimest viibisid meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder. Lisaks on haigestunud 15 kaevanduse töötajate pereliiget ja tuttavat. Kuna kaks esimest Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 34 koroonaviiruse juhtu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks seotud 9 baari külastajat, kellest 2 on Estonia kaevanduse töötajad. Koldega on kokku seotud 15 inimest, neist kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.

Ojamaa kaevanduse koldega on seotud hetkel seitse inimest. Kokku jälgib terviseameti ida regioon ligi 500 inimest, kellest 65 on haigestunud.

Seitsmest Harjumaa nakatunust kolm on seniste haigestunute lähikontaktsed, ülejäänud juhtude nakkusallikad on selgitamisel.

Haigestumus 100 000 inimese kohta ületas 10 piiri

26. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 10 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi juhtumeid ei avatud, ühtegi inimest koju ei saadetud. Arvestusest arvati välja üks koroonaviiruse kahtlusega inimene, kelle test osutus negatiivseks.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 404 COVID-19 haigusjuhtumit 391 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2054 inimest. Neist 1 569 inimese (76,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 485 inimese puhul (23,6%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 10,3.