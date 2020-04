Terviseamet on mures vähemalt kolme maakonna koroonaviiruse avastamise pildi adekvaatsuse pärast

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ütles täna Delfile, et ametis on tekkinud mitme maakonna osas mure: miks seal on koroonaviiruse teste tehtud isegi kordades vähem suhtena elanike arvu, kui mujal? Hakatakse uurima, ega väikesed viirusesse nakatumise juhtumite arv pole ometi petlik.

Kadai ütles, et seoses testimisega on terviseametis üldse üleval kolm teemat. „Meil on kolm põhiküsimust, mida tahame lahendada. Esimene küsimus on see, et keda siis ikkagi testikatse. Meil on põhimõtteliselt kaks suurt gruppi. On perearsti saatekirjaga saadetud, kelle osas on kriteeriumid välja toodud ja perearst saab kaaluda, kas patsient tuleb saata nende sümptomitega testimisele või mitte. Ja siis meil on nn eesliini töötajate testimine. Me vaatame need andmed põhjalikuilt üle ja teeme sealt järelduse, et kuhu suunas peame rohkem testimisressurssi planeerima,“ rääkis Kadai.

Kuid suurem mure on tekkinud osade maakondadega, kus miskipärast on juba tekkinud „ilmselged“ erisused testide hulgas võrrelduna teiste paikadega.

„Teine asi on see, kus on ülevaade juba olemas, on see, et kui palju on erinevates maakondades teste suhtarvuna elanike osas siis tehtud. Ja seal on erinevused täna juba täiesti ilmselged,“ märkis Kadai ja tõi kõige eredama näitena välja Jõgeva maakonna.

„Jõgevamaal on meil küll vähe haigestunuid, aga kaks korda väiksem testiminime suhtena elanike arvu kui näiteks Harjumaal. See on tähelepanuväärne. Me võtame selle pildi lahti, et mis see küsimus seal on. Kas inimesed ei pöördu seal või perearstid ei suuna?“ esitas ta küsimuse.

„Kolmas küsimus on laual, milline on testimise kaetud vanusegruppides, kus meil on pilt ka juba ees. Aga seda peab vaatama ka selleks, et abistada perearste, et millistel puhkudel nad ikkagi kahtlustavad koroonaviirust ja millistel puhkudel nad välistavad selle, et võib olla tegemist mingi muu ägeda hingamisteede nakkusega. Neid nakkuseid on meil väga palju, iga nädalaselt on meil 5000-6000 sarnast nakatumist,“ lisas ta veel.