Terviseamet on hädas: lähikontaktseid ei suudeta enam senises mahus kaardistada

Häireid esineb terviseameti põhja regioonis, mille alla kuuluvad Harjumaa, Järvamaa ja Raplamaa. Lääne, ida ja lõuna regioonid jätkavad tööd tavapärases rütmis.

Kuni olukorra leevenemiseni saadetakse põhja regioonis positiivse testitulemuse saanud inimesele elektrooniline teavitus kolmes keeles, milles palutakse neil jääda koju ja teavitada ise oma lähikontaktseid. Esimesel võimalusel võtab terviseamet nakatunuga telefoni teel ühendust ja annab täiendavad juhised, kuid käitumisreeglid haigestunule ja tema lähikontaktsetele on leitavad terviseameti kodulehelt.

Delfile teadaolevalt tähendab see, et nakatunute käest jäävad küsimata kõik need isikud, kellega haige võis olla kontaktis ja kes lähiajal ise nakkusohtlikuks võivad muutuda.

Samuti palub terviseamet lähikontaktsete kaardistamisel ja teavitamisel abi tööandjatelt ja koolijuhtidelt. "Rõhutame, et isolatsioonireeglid kehtivad ka siis, kui lähikontaktist annab teada positiivse testitulemuse saanud inimene, mitte terviseamet," seisab ameti pressiteates.

Terviseamet viib pidevalt läbi kontrollkäike, mille eesmärk on kontrollida koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud reeglitest kinnipidamist.

Probleeme on tuvastatud nii meelelahutus- kui ka kultuuriasutustes, kuid peamiseks murekohaks on isolatsioonireegleid eiravad inimesed. Inspektoritele on silma hakanud üldine probleem ohutusreeglite eiramisega, mistõttu on koroonaviiruse levik laialdane ning olukorra leevenemist pole lähiajal näha.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!