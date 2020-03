Terviseamet: olukord Kuressaares on kahetsusväärne, lähipäevil võtame lahti, mis seal tegelikult toimub

Kuigi Kuressaare haigla suudab end hetkeseisuga käimas hoida, kardetakse, et viiruspuhangu ägenedes võib töistest kätest puudu tulla. Sel eesmärgil läkitati haigla Facebook'i lehelt üleskutse üle Eesti: kes saab ja julgeb, tulgu appi!

Terviseameti esindaja Ester Öpik tõdes käesoleva olukorra kohta, et see on kahetsusväärne. Tema sõnutsi on see küsimus Terviseametil erifookuses.

"Lähipäevil me võtame selle lahti, mis seal Saaremaal tegelikult toimub," kinnitas Öpik tänasel pressikonverentsil.

Möödarääkimised ametlikes andmetes

Ebakõla on tekkinud aga Saaremaal koroonaviiruse positiivse testi saanud inimeste arvus. Kui terviseameti andmetel on Saaremaal 92 koroonaviiruse kinnitatud juhtumit, siis Kuressaare haigla teatel on neid 103.

Terviseameti kommentaari ei õnnestunud praegu saada. Küll vastas aga kohe telefonile Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. Tema hinnangul on ebakõla andmetes tekkinud sellest, et kõik need inimesed, kes Kuressaares proovi andsid ning kelle test andis positiivse vastuse, pole sisse kirjutatud Saaremaal. “Aga nad elavad Saaremaal,” kinnitas Laane Delfile.