Terviseamet: noorte seas on nakatumine hüppeliselt kasvanud, laste kaudu võib viirus veelgi agressiivsemalt levida

Perioodil 2.-8. november oli 10-19-aastaste nakatumise kasv eelmise nädalaga võrreldes enam kui 300 protsenti, selle aasta 46. nädalal ehk perioodil 9.-15. november oli kasv 45. nädalaga võrreldes üle 100 protsendi. Tallinna üldhariduskoolidest 82 protsenti on tänase seisuga seotud nakatumistega.

„See on murettekitav trend, millega seoses näeme, et erinevatest koolidest õpilasi koondavad huvitegevused on hetkel väga olulised nakkuse levikut soodustavad kogunemised,“ ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, kelle sõnul kuuluvad selliste kogunemiste alla nii erinevad treeningud, tantsukoolid, muusikakoolid, näiteringid, kunsti- ja käsitööringid kui kooride ja orkestrite proovid.

Härma sõnul kannavad lapsed viirust asümptomaatiliselt või väga kergete sümptomite esinemisel ja annavad seda ka edasi. „Tihtipeale ei märgata, et lapsel võivad olla haigussümptomid ja sellega tekib suurem leviku risk,“ lisas ta.

Kuigi suurim oht huvitegevuse harrastamisel koroonaviirusesse nakatuda on hetkel Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal, suureneb nakatumise risk üle kogu Eesti iga päevaga. „Huviharidus ja haridus tervikuna on oluline toimimas hoida, selle nimel tuleb huvihariduses teatud mööndusi teha,“ ütles Härma.

Eriti juhib terviseamet tähelepanu kõrge riskiga tegevusaladele, kus viiruse leviku risk on suur ning kus pole võimalik rakendada viiruse tõkestamise meetmeid. Need on tegevused, millega kaasneb forsseeritud õhuvool, mis eritab suuremas koguses haigusetekitajaid ning millega kaasneb tihe kontakt. „Selliste tegevuste alla lähevad nii koorilaulud, orkestriproovid ja spordialad, kus meeskonna liikmed omavahel suhtlevad ja on tihedas kontaktis,“ ütles Härma.

Terviseameti soovituste eesmärk on piirata nakkuse levikut jõulueelsel perioodil just noorte seas. Kuna jõulud ja jõulude aegne pikem vaheaeg toob endaga kaasa suurenenud üle-Eestilist liikumist ja sotsialiseerumist, suurendab lastega kaasas käiv asümpütomaatiline levik ohtu, et viirus viiakse pühade ajal märkamatult nii vanemaealisteni kui ka kirikutesse ja mujale kultuuriürtustele.