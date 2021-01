Terviseamet: nakatunute suur arv võib jääda püsima nädalateks

Terviseameti hinnangul on neljapäevase suure koroonaviirusega nakatunute arvu (ööpäevaga 1104) taga möödunud pühad, vahendab ERR.

"Need piirangud, mis on kehtestatud üleriigiliselt ja eraldi Ida-Virumaal ja Harjumaal, tundub, et mitte kõik ei pidanud kinni nendest reeglitest ja ikkagi oleme korraldanud erinevaid koosviibimisi, mille tagajärjel sai see nakkus levida," rääkis Dontšenko.

Olukord Tallinnas ja Harjumaal, kuhu lisandus neljapäeval 713 nakatunut, on Dontšenko sõnul jätkuvalt murekoht. Haigestumise kasvu on näha aga ka mujal Eestis, välja arvatud Ida-Virumaal.

"Ida-Virumaa annab meile rõõmustavaid märke stabiliseerumisele, aga on ka neid maakondi, kus haigestumise kasvu on täheldatud. Need on need maakonnad, mis on Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti pool," lausus Dontšenko.

Suurema osa nakatunutest moodustavad tööealised ja vanemad kui 65-aastased. Hooldekodudest tuli neljapäeval juurde ligi 10 protsenti kõikidest nakatunutest. Kooliealiseid lapsi on aga nakatunute hulgas ligi viis protsenti.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on eelmise aasta lõpus kehtestatud piirangud nii huviharidusele kui ka kontaktõppele aidanud kaasa viimasel nädala nakatunute arvu stabiliseerumisele.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis.

