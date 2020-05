Terviseamet: lastele eluohtlikku tõbe on täheldatud koos koroonaviirusega. Mis neid seob, pole kindlaks tehtud

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma räägib, et Kawasaki tõvele sarnanevat laste põletikulist multisüsteemset sündroomi (inglise keeles paediatric inflammatory multisystem syndrome, PIMS) on täheldatud koos COVID-19ga, kuid põhjuslikku seost COVIDiga pole kindlaks tehtud.

"Kawasaki haigusele sarnane PIMS on immuunsüsteemi poolt vahendatud veresoonkonda tabav haigus lastel, mida seostatakse erinevate tavapäraste patogeenide (bakterite, seente ja viiruste – sealhulgas enteroviiruste, adenoviiruste, inimese koronaviiruste ja gripiviiruste) poolt põhjustatud põletikega," lisab ta.

Tõsiste tagajärgedega lõppevaid COVID-19 juhte laste seas esineb Härma sõnutsi väga harva ja nendest vaid väike protsent on põletikulise multisüsteemse sündroomiga lapsed. "Eestis teadaolevalt juhud puuduvad. Euroopas ja Põhja-Ameerikas on raporteeritud ligikaudu 300 juhu ringis. Tuleb aga arvestada, et tõendeid nende kohta hakati alles hiljaaegu koguma."

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) lõi eelmisel reedel häirekella seoses antud haigusega. WHO juhtiv epidemioloog ja esilekerkivate haiguste üksuse juht dr Maria Van Kerkhove hoiatas pressikonverentsil agentuuri peakorteris Genfis, et arstidel ja riigipeadel tuleb olla valvel, reageerimaks vajadusel raskele põletikulisele sündroomile, mis on tuvastatud kümnetel lastel mitmel pool maailmas, vahendab uudistekanal CNBC.

Ta lisas, et esialgsetel andmetel võib sündroom, mis toob kaasa kõrge palaviku ja veresoonte turse, olla seotud COVID-19-ga. Ta rõhutas ka siiski, et seda tuleks täpsemalt uurida. "Vajame süstemaatiliselt kogutud lisateavet," sõnas Kerkhove. "Mõne lapse test oli COVID-19 suhtes positiivne, mõne oma aga mitte. Nii et me ei tea veel kindlalt, kas sel on seos COVID-19-ga."

