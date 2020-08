Terviseamet: kui koroonapiirangud uuesti kehtestada, siis kogu riigis

Täna selgus, et lisaks Vabanki ööklubile on Tartus uueks nakkuskoldeks baar Naiiv, kus ühel peol käinud inimestest on nakatunud kaheksa kohalikku ja üks soomlanna.

Irina Dontšenko rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis, et viiruse oht ööklubides ei ole kõrge, kui me jälgime piiranguid, hoiame distantsi ja ei lähe haigena peole. Maski kandmist pole terviseamet Dontšenko sõnul kunagi keelanud, kuid kuldreegliks peetakse seda, et mask pannakse ette haigele inimesele, et haige ei levitaks viirust edasi. Dontšenko sõnas, et kui on vaja, siis kaalutakse ka maskide kohustuslikuks muutmist, kuid maske peab õigesti kandma ja populaarsed mustrilised maskid nii tõhusad ei ole.

"Abinõudena maski kandmine on alati igati teretulnud, aga ikka mäletame seda, et maski ees olemine võiks olla kuni kolm tundi ja kasutame õigesti, ärme nihuta teda üles-alla, nina pealt suu peale ja siis vastupidi," sõnas Dontšenko.

Eile saatis Tartu koos ametkondadega valitsusele ettepanekud taastada 2+2 reegel, meelelahutusasutustele seatud nõuded ja teha rangelt soovituslikuks maski kandmine siseruumides. Dotšenko ütles piirangute taastamise kohta, et tuleb vaadata, milliseks olukord areneb ning terviseamet pooldab üleriigilisi meetmeid.

"Kui võtta tarvitusele mingi meede, siis üle Eesti," ütles Dontšenko. Dontšenko lisas, et mingile piirkonnale piirangute kehtestamine ei toimiks, sest kui mingid asutused ühes linnas kinni panna, siis inimesed liiguvad teise linna, kus need asutused on lahti.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!