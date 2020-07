Terviseamet: kui Eesti koroonastatistika kasvab viimaste päevade trendi järgi, siis on Rally Estonia ärajäämine väikseim mure

Viimaste päevade kinnitatud koroonaviiruse juhtude arv Eestis on murettekitav. Nii 28. kui 29. juulil kinnitati mõlemal päeval neli uut juhtu. Eile juba 9 nakatunut ja täna kinnitas terviseamet, et vähemalt veel 13 inimesel on koroonaviirus. Kui koroonaviiruse kinnitatud juhtumite arv kasvab viimaste päevade trendi järgi, on uued piirangud üsna realistlik stsenaarium.