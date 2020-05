Terviseamet: Koroonaviiruse sügisene laine võib olla agressiivne tsunami

Kadai ütles ETV „Ringvaates”, et terviseamet pani täna ühe teadusartikli põhjal paika kolm stsenaariumi, kuidas võiks pandeemia edasi kulgeda. „Me läheme sellise tõenduspõhisusega täna, et see pandeemia jätkub lähima kahe aasta jooksul, aga see, kuidas ta kulgeb, seal on erinevad stsenaariumid. Väga suur tõenäosus on, et see haigus lihtsalt ära ei kao. Tõenäoline on, et ta taandub suveks, aga võib sügisel uuesti tulla.”

Kadai tunnistas, et uus laine võib olla veelgi rängem ja nõuda uusi piiranguid riigis. „Üks võimalik stsenaarium on see, mida on nüüd mudeldatud ja vaadatud eelnevate gripipandeemiate puhul ennekõike, et tõepoolest see niinimetatud teine laine on selline nagu tsunami või suur laine ja võib olla üsna agressiivne ja tõsine. See on üks nendest stsenaariumidest, mis võib iseenesest realiseeruda, mis tähendab ka tegelikult, et mingeid meetmeid peab uuesti rakendama.”

Saatejuht Marko Reikop palus selgitada, milline on olukord teistes riikides, näiteks Hiinas, kellelt võiks ehk õppida, mida tulevik toob. „Siin me peame arvestama, et me ei näe praegu viiruse loomulikku kulgu,” vastas Kadai. „Me näeme viiruse mahasurutud kulgu, aga see ei tähenda võitu viiruse üle. Ta hõõgub kuskil edasi, see viirus on olemas, ta ringleb ja nii kui kuskil tekib võimalus sellel viirusel tagasi tulla, nii ta tagasi tuleb. Sellepärast et täna meil ei ole ikkagi mingisugust eeldust selleks, et inimkonnal oleks piisav immuunsus, et see viirus ei saaks enam ringelda. Kindlasti on alles väga väike osa inimestest seda viirust põdenud ja uuesti ei nakatu, aga ülejäänud inimesed on kõik vastuvõtlikud.”

Kadai möönis, et ilmselt tuleb ka suve jooksul uusi nakatumisi ja me ei saa nautida päris sellist suve nagu oleme harjunud. See ei tähenda tema sõnul aga ka seda, et peaksime terve suve kodus istuma. „Me peame olema valmis, et selle viirusega tuleb edasi elada,” sõnas ta.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!