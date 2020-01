Terviseamet: koroonaviiruse Eestisse toomise risk on madal

Terviseametil on seoses koroonaviirusega käsil mitu olulist tegevust. Hetkel luuakse kohapealset viiruse laboratoorse tuvastamise võimekust. Samuti jagatakse soovitusi reisijatele ja Wuhani piirkonnast saabunud isikutele (Inimestel, kes plaanivad reisida riskipiirkondadesse, soovitatakse muuhulgas jälgida hügieeni nõudeid, saabunud isikutel jälgida tervist 14 päeva jne). Lisaks informeerib terviseamet tervishoiutöötajaid, et tagada parim võimalik valmisolek võimalike juhtude tuvastamiseks.

Ministeerium ja ametkonnad on valmis

Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Pia Kuusik ütles Delfile, et kuna tervishoidu puudutavate kriiside lahendamisel on Eestis juhtiv asutus terviseamet, tulevad suunised nakkushaiguste leviku tõkestamiseks sealt. "Kui terviseameti poolt on juhised väljastatud, saab ka siseministeerium oma valitsusala asutustele vastavad korraldused anda (olenevalt olukorrast rangem piirikontroll, tervisetõendite küsimine vms). Koroonaviirusega seoses hetkel juhiseid pole," märkis ta.



PPA pressiesindaja Kerly Virk sõnas Delfile, et terviseameti andmetel on Hiina koroonaviiruse nakatumise risk Eestis väga madal. "Sellegipoolest on ka Eestis nii piiripunktides kui mujal rakendatud esmaseid meetmeid ennetamaks võimalike haiguspuhangute levikut: järgitakse tavapäraseid hügieeninõudeid hoolikalt ning riskipiirkonnast saabunud võimaliku nakatunud inimesega kokkupuutel kantakse isikukaitsevarustust."