Terviseamet: kõikide Lux Expressis olnud reisijatega on ühendust võetud

COVID-19 tüvega koroonaviirusega nakatunud iraanlane saabus Lux Expressi bussiga Riiast Tallinna eile õhtul kell pool seitse. Kuigi iraanlane pöördus ise koroonaviiruse sümptomitega haiglasse, siis test andis kinnituse viirusest neli tundi hiljem. Seejärel reageeris olukorrale ka terviseamet.

Info nakatunud reisijast jõudis Lux Expressini kell pool kümme hommikul. Vahepeal oli Riiast tulnud buss jõudnud vahetada reisijaid ja ka bussijuhti. Et bussifirma informeerimine nii kaua kestis, seda põhjendab Kingsepp neljatunnise testiga ja protokolliga. "Hommikuks oli meil see info olemas," ütleb ta.

Kas bussifirma teatas terviseametit või haaras viimane ise ohjad? "Arvan, et see info läks meilt Lux Expressile. On kindel protokoll, kuidas kõik käib. Küsisime kohe välja ka reisijate nimekirjad," ütleb Kingsepp.

Kingsepp rahustab, et nüüdseks on kõikide bussis reisinutega ühendust võetud ja kui mõni peaks neist ka nakatunud olema, siis terviseametile teadaolevalt koroonaviirus peiteperioodi jooksul ei nakka.

Hetkel on ka võimatu öelda, kas koroonaviirus ka iraanlaselt päriselt kedagi nakatas. Kui inimesel haiguse sümptomeid ei ole, siis test viirust ka ei tuvasta.

Kui keegi, kes on käinud reisimas või kahtlustab endal olevat koroonaviiruse - kuid sümptomid veel ei avaldu, pole ei köha, ei nohu -, siis tasub piirata kontakti välismaailma ja teiste inimestega ning olla rahulikult kodus. Keskmiselt viie kuni seitsme päevaga peaks Kingsepa sõnul sümptomid ka avalduma. Ja siis juba helistama kiirabisse.