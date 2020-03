Terviseamet käskis Kuressaare haiglal lõpetada koroonaviiruse drive-in testimine, kuigi see säästis töötajate aega ja kaitsevahendeid

Laane sõnul otsustasid nad haigla juurde drive-in testimise püsti panna, sest koroonaproovi andmise järjekord oli 36 tundi ning nende kiirabi ei suutnud seda enam hallata. Lisaks peavad kiirabitöötajad iga koroonaväljakutse jaoks panema selga uue kaitseülikonna.

“Drive-in’is oli materjalikulu kaitsevahenditele oluliselt väiksem,” ütles Laane “Ringvaates”. “See õigustas ennast ning järjekorra saime likvideeritud.”

Drive-in testimine oli haigla juures püsti kaks päeva, kuni terviseametilt tuli korraldus see lõpetada. “Seetõttu võtame praegu proovi nendelt, kellelt terviseamet lubab,” ütles Laane. “Teada saamiseks, kas koroona on või pole, sellist tegevust me ei tee.”

See tähendab seda, et kui varem sõitsid nakkuskahtlusega inimesed haigla juurde, et proovi anda, siis nüüd toimub asi jälle vastupidi: kiirabi peab proovi võtmiseks iga kord eraldi väljasõidu tegema, ühes uue kaitsevarustusega.

Kui Kuressaare drive-in töötas, võeti esimesel päeval 117 ja teisel päeval 104 koroonaproovi. “Need oleksid kõik muidu olnud kiirabikutsed,” ütles Laane ja lisas, et tavakutseid teiste tervisemuredega on päevas 15-20 ning neid on vähemaks jäänud. “Mis saab koroonakutsetega, ei tea, see saab selgeks lähipäevil.”

Laane lisas, et peaaegu kõik Kuressaare haigla arstid on terved. “Paar on andnud koroona positiivse proovi, aga nemad on praegu kodus, haiged haiglas ei tööta,” kinnitas ta.

Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli juhib tähelepanu sellele, et kõik drive-in proovivõtud olid seotud kiirabikutsetega. “Ilma selle lahenduseta oleks meie võimekus teha ligi 40 proovi päevas,” sõnas ta.

Kõlli edastas Delfile ka terviseameti juhtnöörid:

Terviseamet muutis kiirabikutse parameetreid