Terviseamet jättis Harjumaa koolijuhid nädalavahetusel hätta

Harjumaa kahele koolijuhile tõi pühapäevahommikune telefonikõne kolleegilt teate koroonaviirusega nakatumisest, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Kõigepealt võtsin mina ühendust koolipidajaga, püüdsin kätte saada terviseametit. Kui see ei õnnestunud, siis järgmisena võtsin ühendust meie Kiili perearstikeskuse perearst Melika Lutteriga," selgitas Kiili gümnaasiumi direktor Ruth Pekkenen.

Ka Järveküla kooli direktor Mare Räis helistas kohe pärast teate saamist terviseameti põhja regionaalosakonna telefonile. "Kui tahame lapsed distantsõppele saata, siis tuli mul võtta ühendust ka terviseametiga. Aga telefon, millel vastatakse, on üldtelefon 1247 ja see oli minu jaoks üks negatiivseid kogemusi, et sellelt telefonilt tegelikult juhiseid ei saa," rääkis Räis.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno palus koolijuhtide ees andeks. Tema sõnul on tegemist töökorralduse probleemiga, mis nüüd lahendatakse.

