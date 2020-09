Terviseamet: jätke ära või lükake edasi kõik perekondlikud kogunemised, peod ja muud üritused

Toimetas: Karoliina Vasli RUS 105

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Eero Vabamägi

Terviseamet manitseb, et järgmised kolm nädalat on kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks. See nõuab kõigi inimeste omapoolset panust.