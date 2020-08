Terviseamet: Ida-Virumaal suri koroonaviirusesse nakatunud eakas naine. Ööpäevaga lisandus kolm positiivset testi

Rahvastikuregistri andmete järgi laekusid kõik kolm positiivset koroonaviiruse testitulemust Ida-Virumaale. Ühel juhul oli tegemist Estonia kaevanduse kolde haigestunu lähikontaktsega, kahel juhul on nakkusallikas selgitamisel.

Ida-Virumaa kahe koldega on seotud üle 30 haigusjuhu

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks seotud 9 baari külastajat, kellest 2 on Estonia kaevanduse töötajad. Koldega on kokku seotud 15 inimest, neist kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.

Estonia kaevanduses on kokku nakatunud 13 töötajat, neist kaks esimest viibisid meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder. Lisaks on haigestunud kaheksa kaevanduse töötajate pereliiget ja tuttavat. Kuna kaks esimest Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 19 koroonaviiruse juhtu.

Suri koroonaviirusesse nakatunud 76-aastane naine

24. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 11 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest, avati kaks uut COVID-19 haigusjuhtumit.

Ida-Virumaal suri haiglaravil viibinud koroonaviirusesse nakatunud kaasuvate haigustega 76-aastane naine. Viimati nõudis koroonaviirus Eestis elu juuni hakul, kokku on haiguse tõttu surnud 64 inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 402 COVID-19 haigusjuhtumit 389 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2025 inimest. Neist 1 543 inimese (76,2%) haigusjuhtum on lõpetatud, 482 inimese puhul (23,8%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 8,9.

Eestis on kokku tehtud ligi 141 000 esmase testi, nendest 2 275 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!