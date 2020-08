Terviseamet: Hip-Hop Festivali korraldaja järgis nõudeid, küll aga peame probleemseks rahvamassi koondumist lava ette

Tuleb välja, et kuigi Terviseamet peab nii Elvas toimunud Eesti Hip-Hop Festivalil kui ka Rakveres aset leidnud Nublu kontserdil lava ette koondunud rahvamasse võimalikeks murekohtadeks, pole kõnealuste sündmuste näol punast ohulippu tarvis vast veel lehvitada - ametiasutuse hinnangu kohaselt pidasid vähemalt ühe möödunud nädalavahetuse suursündmuse korraldajad siiski adekvaatselt neile seatud piirangutest kinni.

Nimelt kontrollis Terviseamet lähemalt nakkustõrjemeetmete rakendamist Elvas peetud Eesti Hip-Hop Festivalil. Lõuna regiooni inspektorite hinnangu kohaselt järgis korraldaja nõudeid, ent probleemseks võis pidada vaid rahvamassi koondumist lava ette populaarsemate etteastete alal.

"Korraldajat saab ainult eeskujuks tuua – teeb kõik vajalikud muudatused ja on äärmiselt koostöövalmis," kiitis Hip-Hop Festivali tiimi Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp.

Usalda, aga kontrolli

Kuna epidemioloogiline olukord on Lõuna-Eestis kehvem kui Lääne-Virumaal (kui Tartumaal on keskmine nakatumine 100 tuhande elaniku kohta 11,7, siis Lääne-Virumaal on vastav näitaja 3,9), oli Terviseameti tähelepanu sedapuhku suunatud pigem Elvas toimunule. Seetõttu Hip-Hop Festivaliga võrreldavat kontrolli Nublu kontserdi suhtes ei toimunud.

"Hip-Hop Festivaliga võrreldavat kontrolli terviseamet Nublu Rakvere kontserdil ei teinud, kuid meile teadaolevalt arvestas korraldaja riigis kehtivate nõuetega," märkis Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar. "Loomulikult jõuaksime meeleldi kõigile üritustele füüsiliselt kohale, kuid Terviseameti järelevalve ressurss on piiratud ning seda tuleb seetõttu ka oskuslikult kasutada."

Kuigi teadaoleva info kohaselt oli ka Rakveres toimunud sündmus viidud läbi vastavaid nõuandeid arvestades, viib Terviseamet siiski hetkel läbi vastavat uurimist - ürituse fotodelt nähtub, et inimesed olid kontserdil üksteisele liiga lähedal. Terviseamet külastas kontserdipaika enne üritust ning andis korraldajaile nõuandeid ja korraldusi ürituse turvalisuse tagamiseks.

Teadmiseks: alates 15. juulist on pealtvaatajatega spordivõistlusel ja avalikel üritustel lubatud siseruumides kuni 1500 inimest ning õues kuni 2000 inimest, siseruumides tuleb endiselt täita maksimaalselt 50% täituvuse reeglit.