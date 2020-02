Terviseamet: Hiinast ja Põhja-Itaaliast saabunutel tuleks võimalusel kaks nädalat kodus püsida

Vastavalt riikides kehtestatud juhudefinitsioonidele on maailmas 25. veebruari seisuga kokku registreeritud 80 134 haigusjuhtu, neist suurim osa Hiinas — 77 658 juhtu. Surmajuhte on kokku registreeritud 2698, neist Hiina erinevates provintsides 2595. Euroopas on registreeritud kokku 276 juhtu: Itaalias 229 (3 sissetoodud ja 226 kohalikku), Saksamaal 16 (2 sissetoodud ja 14 kohaliku levikuga), Prantsusmaal 12 (5 sissetoodud ja 7 kohaliku levikuga, Ühendkuningriigis 13 (12 sissetoodud ja üks kohalik), Vene Föderatsioonis 2 (mõlemad sissetoodud), Soomes 1 (sissetoodud), Hispaanias 3 (sissetoodud), Rootsis 1 (sissetoodud) ja Belgias 1 (sissetoodud).

Tallinna lennujaamas jätkub tavaline rütm, Roomas lennud tühistatud Nagu eelnevalt öeldud, hindab haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus (ECDC) sissetulevate reisijate tervisekontrolli tõhusust COVID-19 haigete avastamiseks ja tuvastamiseks madalaks. ECDC hinnangul jääb isegi väga tõhusa tervisekontrolli korraldamisel ligikaudu 75 protsenti reisijatest sihtkohariiki saabudes avastamata, kuivõrd neil ei ole reisimise ajal haigussümptomeid avaldunud.



Seetõttu ei ole ka Tallinna lennujaamas lennukite vastuvõtmisel erimeetmeid kehtestatud. "Täna lähtub Tallinna lennujaam lennukite vastuvõtmisel riskipiirkonnast terviseameti juhtistest ehk kas on vajalik lennukid lennujaama territooriumil eemalde suunata või neid kontrollida. Täna terviseamet selleks vajadust ei näe," ütles Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Gridassov Delfile.



"Mis puudutab lende, siis nende tegemine või ärajätmine on puhtalt lennufirma otsus," lisas ta.



Samal ajal valitseb Itaalias, kust sai alguse Euroopa esimene haiguspuhang, lennujaamades kaos. Näiteks Rooma lennujaamas on tühistatud suur osa riigisisestest, aga ka teistesse Euroopa riikidesse suunduma pidanud lende.