Terviseamet: hetkeseisuga on Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanud 30 tervishoiutöötajat

Tervishoiutöötajad on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses arst, hambaarst, õde ja ämmaemand, kui nad on registreeritud terviseametis ning ravimiseaduse tähenduses proviisor ja farmatseut, kes osutavad apteegiteenust üldapteegis või haiglaapteegis.

Näiteks Tartu Ülikooli kliinikumist sõnati, et seal on haigestunud COVID-19 haigusesse 3 töötajat, kes viibivad kodusel ravil. PERHist kinnitati eile Maalehele, et nakatunud on viis töötajat, koduses isolatsioonis 90. Ülikooli kliinikumist ei soovitud isolatsioonis olijate arvu täpsustada, küll aga märgiti, et neid pole palju.

Ida-Tallinna keskhaigla kõneisik Inge Suder märkis Delfile, et täna lõunase seisuga oli Ida-Tallinna keskhaiglas tehtud koroonatest 35 tervishoiutöötajale ja need on kõik olnud negatiivsed. "Karantiinis olevate töötajate arv muutub igapäevaselt, karantiinis on 10-20 tervishoiutöötajat. Kuna tänaseks on haigla katkestanud plaanilise ravi ja töökorraldus on ümber korraldatud, siis oleme saanud katta karantiinis olevate töötajate töölt eemal olemise. Haigla on korraldanud kodus töötamise võimalused, kuid see puudutab eelkõige tugistruktuure."

Kuressaare haigla töötajatest on 20 nakatunud koroonaviirusesse. Haigla juhatuse liige Edward Laane sõnas, et nende kõigi näol pole tegu tervishoiutöötajatega - inimesed terve maja peale. Ta ütles, et praegu on personali mõttes siiski kõik kaetud, tööjõupuudust ei ole. Neil on abiks näiteks ka tudengid ja mujalt tulnud arstid.