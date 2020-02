Terviseamet hakkab gripiproove koroona osas üle kontrollima

"Viiruspuhang Itaalias näitas, kui salakaval on gripile sarnaste sümptomitega koroona. Seepärast otsustasime, et hakkame üle vaatama gripiproove, millega grippi või teisi nakkushaigusi ei tuvastatud, et testida neid inimesi ka koroona suhtes. Nii saame kinnituse, et haigus meil ei levi või kas on selleks oht," ütles Kadai.