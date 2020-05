Terviseamet: haiglaid ja hoolekandeasutusi võib külastada vaid erandkorras

Enne haigla või hoolekandeasutuse erandkorras külastamist tuleb inimesel täita tervisedeklaratsioon ja kinnitada, et ta ei ole koroonaviirusesse haigestunud ega ole viimase 14 päeva jooksul olnud lähikontaktis COVID-19 haigega.

„Senine praktika näitab, et SARS-CoV-2 viirus võib hoolekandeasustustes väga kiiresti levida,“ ütles terviseameti ida regionaalosakonna juht Marje Muusikus, kelle sõnul ei avaldu või ei märgata eakamate ja krooniliste haigustega klientide puhul sageli esimesi haigustunnuseid. „Võib juhtuda, et haigusnähud progresseeruvad kiirelt, mistõttu tekib ka hospitaliseerimise vajadus.“

Laste hoolekandeasutuste korral tuleb arvestada sellega, et kuigi lapsed ei ole koroonaviirusest põhjustatud haigusest enim ohustatud, võib haigus levida hoolekandeasutuste vanemaealistele töötajatele. Samuti kuuluvad riskirühma asenduskodudes viibivad krooniliste haigustega lapsed.

Eestis on kokku 248 üld- ja erihoolekandeasutust, testimistulemuste põhjal on viirus alates eriolukorra algusest levinud kokku 26 üld- ja erihoolekandeasutuses. Nendest kümnes on haigestunud ainult kliendid, kümnes nii kliendid kui töötajad ja kuues asutuses ainult töötajad.

Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus. Täna puudub haiguse suhtes efektiivne ravi ja vaktsiin ning piirangute leevendamine haiglate ja hooldekodude külastamise osas võib soodustada haiguse leviku tõusu, mis omakorda võib ületada haiglate ravivõimekuse.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

