Terviseamet ei soovita haiglatel koroonapatsientide arvu ja surmasid iseseisvalt avalikustada

Terviseamet ütleb oma kirjas haiglatele, et haiglad peaksid selguse mõttes ja delikaatsete isikuandmete avaldamise vältimiseks suunama ajakirjanikud otse ameti poole, kui küsimused puudutavad koroonaviirusesse nakatunud patsientide ja tervenenute arvu, varasemaid haigusi ning surma.

Küll aga soovitab terviseamet haiglatel jätkuvalt vastata hügieenireeglite täitmist ja personali kaitsmist puudutavatele küsimustele, ütles Kuressaare haigla ravijuht dr Edward Laane.

Terviseameti meedianõuniku Eike Kingsepa sõnul ei ole amet keelanud haiglatel haigestunute kohta andmete avaldamist.

Terviseametisse koondatakse andmeid haigestunute ja hospitaliseeritute kohta kõikidest maakondadest kord päevas hommikul kella 7ks ning avaldatakse sõltuvalt andmete laekumisest hiljemalt kella 11ks. "Seega, kui iga haigla annab vahepealsel ajal välja oma numbreid, siis see tekitab põhjendamatut segadust numbritest ja seab avaldatud numbrite usaldusväärsuse kahtluse alla," selgitas Kingsepp.

"Seepärast oleme selguse huvides palunud haiglal mitte väljastada infot selle kohta mitu koroonapatsienti konkreetses haiglas ravil viibib ja mitu tervenenud patsienti on koju saadetud ning infot koroonapatsiendi varasemate krooniliste haiguste kohta, kuna tegemist on delikaatsete isikuandmetega," sõnas Kingsepp.

"Peame arvestama, et Eesti väiksuse puhul on paljud patsiendid tuvastatavad. Samuti oleme palunud mitte avaldada infot patsiendi haigestumise üksikasjade kohta, sest selle kaudu võime tahtmatult avaldada ka tema perekonnaliikmete delikaatseid isikuandmeid, milleks tervislik seisund on," rõhutas ta.