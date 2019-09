Terviseamet: eeterlike õlide sisse võtmine võib lõppeda tõsise tervisehädaga

Samuti sõltub taimsete preparaatide toimeaine sisaldus suuresti taime kasvutingimustest, tulenevalt kvaliteedikontrolli puudumisest võib mõni preparaat sisaldada aga hoopiski muid koostisaineoid. Nii-nimetatud „sajaprotsendiliste taimsete ravimite" analüüsimisel on nii mõnigi kord leitud, et need ei sisalda toimeainet üldse või sisaldavad lisaks sellele veel mitmesuguseid keemilisi ühendeid, mis taimedest sinna kindlasti ei sattunud. Maksakahjustuse sümptomid hakkavad tavaliselt ilmnema 24 tundi peale mürgistuse kujunemist. Seega, kui soovitakse kasutada loodusravi, on kapslite asemel ohutum tarvitada ümbertöötlemata ravimtaimi.

„Kui keegi on ilusa jutuga müügitöö tulemusena kasutanud eeterlike õlisid seespidiselt, siis soovitame tungivalt lõpetada selliste ainete manustamine ja vajadusel teha perearsti juures maksanäitajate analüüsid. Maksakahjustuse korral on ravi sümptomaatiline ja perearst kindlasti oskab seda korraldada,“ ütles Oder. „Tuletame inimestele meelde, et looduslik ei võrdu ohutuga. Looduslikud on ka roheline kärbseseen, tsüaniid ja radiatsioon. Imeravimeid ei ole olemas ning müügijuttu kuulates tuleb säilitada kriitiline mõtlemine.“

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin 16662 on avatud ööpäevaringsel kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele. Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga (välisriigist helistades +372 7943 794).