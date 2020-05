Terviseamet alustas Lääne-Tallinna keskhaigla suhtes menetluse! Seal nakatus kokku 24 töötajat

Terviseamet on koostöös Lääne-Tallinna keskhaiglaga tuvastanud, et ajavahemikul 12. märts kuni 5. mai nakatus koroonaviirusse 24 Lääne-Tallinna keskhaigla töötajat ning perioodil 24. märts kuni 1. mai sai nakkuse 24 haiglas viibinud patsienti.

Nakatumise ahelate tuvastamiseks on terviseamet teinud epidemioloogilisi uuringuid, nõustanud haigla personali ja testinud juhuvalimiga 290 asümptomaatilist töötajat, kelle testi tulemus oli negatiivne.

Terviseameti põhja regionaalosakonna tervishoiu menetlusgrupi juht doktor Juta Varjase sõnul algatas terviseamet nakatumise põhjuste täiendavaks uurimiseks ka riikliku järelevalvemenetluse, millega uuritakse muuhulgas isikukaitsevahendite kasutamist haiglas. "Loodame koostöös haiglaga oma küsimustele kiiresti vastused saada, sest plaanilise ravi nakkusohutu taastamine on kindlasti nii meie kui haigla prioriteet," ütles doktor Varjas, kelle sõnul on haigla viiruse leviku piiramiseks mõned osakonnad ka isolatsiooni määranud. "Kuigi haiglas on osakondi, kus nakkuse levikule on edukalt piir pandud, pole viiruseoht veel möödas."

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees doktor Imbi Moksi sõnul võtab Lääne-Tallinna keskhaigla terviseameti soovitusi väga tõsiselt, lisaks haiglaravile tulevatele patsientidele testib haigla pidevalt ka töötajaid. "Kui osakonnas on tuvastatud koroonaviirusega patsient, on järgnenud väga ranged karantiinimeetmed. Teised osakonnas viibivad patsiendid suunatakse võimalusel koju või isoleeritakse spetsiaalsesse osakonda, eribrigaad teeb ruumides süvapuhastuse ning COVID-19 positiivse patsiendiga kokku puutunud personalile määratakse karantiin," ütles doktor Moks, kelle sõnul ei saa haigla viiruse tõttu veel tavapäraste töömahtude juurde naasta. "Teeme kõik selleks, et saaksime peagi ohutult jätkata plaanilist ravitööd, sest mida vähem saame patsientide tervisemuredega tegeleda plaanilises korras, seda enam suureneb erakorralise abi vajadus. Erakorraline ravi on aga patsiendi jaoks alati raskem ja haiglaravi üldjuhul pikem."