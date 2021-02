Terviseamet alustas järelevalvemenetlust Vene diplomaadi vaktsineerimise osas

Eesti Päevalehes ilmunud artikli kohaselt manustati 27. jaanuaril 2021. aastal Venemaa peakonsulile Narvas Juri Gribkovile SA Ida-Viru Keskhaiglas juba teine COVID-i vaktsiini doos. Seetõttu tekkis ametil ohukahtlus, et haiglas võib aset leida kehtivate immuniseerimise põhimõtete ja nõuete mittetäitmine.

"Kuna poolelioleva järelevalvemenetluse raames ei ole võimalik täiendavaid kommentaare anda, teavitame järelevalve tulemustest täiendavalt," ütles terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas Venemaa peakonsul Narvas Juri Gribkov sai Ida-Viru keskhaiglas salaja kaks Pfizeri koroonavaktsiini doosi.

Gribkov ütles Eesti Päevalehele, et sai esimese kaitsesüsti juba 5. jaanuaril, mis tähendab, et Vene diplomaat sai vaktsiini esimese süsti ühena esimestest väljavalitutest.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kinnitas Delfile, et Gribkov poleks pidanud praegu kaitsesüsti saama.

“Esialgse info põhjal oleks see inimene pidanud vaktsineerimisplaani järgi saama vaktsineeritud alates veebruarist ja edaspidi, aga mitte veel jaanuarikuus,” sõnas Kiik.

Diplomaat, kes pidi enda sõnul Eestist ametiaja lõppemise tõttu ära sõitma juba täna, väitis ise, et tema raviarst soovitas talle vaktsineerimist tema nõrkade kopsude ja veriköha tõttu.

Kui Gribkov nimetab Ida-Viru keskhaiglast vaktsiini saamist inimlikuks žestiks, siis haigla juhtkond näeb asja teises valguses. Juhatuse esimees Tarmo Bakler kinnitas, et kuulis juhtunust alles ajakirjanike käest ning selle info valguses alustati siseuurimist.

"Mul ei ole võimalik öelda, et haigla juhtkond teaks sellest enamat, kui see, et ajakirjanikud on teadlikud ebatavalisest vaktsineerimisest." Bakler lausus, et ei ole ühtegi reeglit, mis sellist olukorda võimaldaks. "21. sajandi kolmandal aastakümnel ei saa sellised juhtumid aset leida tõendatavate selgitusteta ning need ei saa jääda menetlemata."

Gribkovi vaktsineeris pulmonoloogia vanemarst doktor Veronika Iljina, kes andis vastuolulisi ütlusi. Ta ütles, et kui ametlik vaktsineerimine haiglas kell 13 algas, oli tema juba tagasi oma kabinetis. See on õige.