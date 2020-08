Tervisamet: ööpäevaga lisandus 11 positiivset testitulemust

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset tulemust Tartu linna ja 2 Harjumaale (1 Tallinna). Jõgevamaale, Ida-Virumaale ja Lääne-Virumaale laekus igasse ühte 1 positiivne tulemus. 3 positiivse tulemuse puhul on maakond teadmata. 4 uut juhtumit lisandus Vabanki puhangule (täna 7.30 seisuga oli selles puhangus kokku nakatunud 33 inimest).

Ida-Virumaa juhtum ja Harjumaa juhtum on Hispaaniast sisse toodud. 2 teadmata maakonnaga juhtumi puhul on tegemist meremeestega. Ülejäänud nakatunute puhul käib hetkel veel asjaolude täpsustamine.

4. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 4 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 394 COVID-19 haigusjuhtumit 381 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 937 inimest. Neist 1 468 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,8%), 469 inimese puhul (24,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervnemise kinnitamist.

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

