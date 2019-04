"Terevisioon" näitab mai keskpaigani politseipatrullide asukohti

Politseimajor Sirle Loigo sõnul jälgib osa sõidukijuhte liiklusreegleid põhimõtteliselt ja kogu aeg. Suur osa juhte hoidub rikkumistest aga vaid siis, kui on teada, et teel ootab politseipatrull.

"Isegi kui autojuht sõidab korralikult mitte enda tervise ja elu huvides, vaid trahvi kartuses, on tulemus siiski positiivne, sest kokkuvõttes tagavad õiged sõiduvõtted turvalisema liikluse nii talle kui ka teistele inimestele," ütles Loigo.

Mida ilusamad on ilmad, seda uljamalt kiputakse ka gaasipedaali vajutama. "Viimasel ajal on rikkumiste arv suurenenud, sest paljud juhid ei teadvusta, et linnaruumis 10 km/h lubatust kiiremini sõites on tõsine riskifaktor, sest kokkupõrkel jalakäijaga on tagajärjed traagilised," sõnas Loigo.

Aprillis pidasid politseinikud kinni ligi 4300 sõidukijuhti, kes ületasid kiirust. Nendest üle poole, linnades.