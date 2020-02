Tenerifel puhkuseäri ajav eestlane: soovitasime rasedatel ja eakatel reis edasi lükata

Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS

Costa Adeje hotell, kus tuvastati täna koroonaviirus. Foto: Tony Cuadrado, ZUMAPRESS.com

Kohalik Priit Kivi, kes pakub Tenerifel külaliskortereid, ütles, et kohapeal on üldine meelsus rahulik, kuid apteegid ja poed on näomaskidest siiski tühjaks ostetud.