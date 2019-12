Temperatuur kõigub nulli ümber, teedel võib esineda libedust

Varahommikul olid teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel soolaniisked või soolamärjad. Põhja-Eestis sajab lörtsi. Teepinnad on paiguti kerges miinuses ja võib esineda libedust.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves ilm. Hooti sajab lund, kohati ka lörtsi. Õhutemperatuur on nulli lähedal ning teeolud on muutlikud.

Autojuhtidele tuletatakse meelde, et talviseks sõiduks tuleb valida talvine tempo. Naast- ja lamellrehvid ei lisa turvalisust, kui Sa talvel suvise kiirusega sõidad.