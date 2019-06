Telliskivi tulistaja püstolikuul tabas ka kolmandat taksot

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juhi Hisko Varese sõnul sai kolmas takso kuulitabamuse ilmselt juhuslikult rikošetist, mitte ei olnud tulistamise sihtmärk.

Taksojuht, kes Telliskivi tänaval tulistamise hetkel sõitis, viis lennujaama Saksa turistide perekonda. Juht avastas alles kodus, et tema auto keres on kuulijälg ja läks tagasi sündmuskohale. Politsei vestles asjaolude selgitamiseks nii taksojuhi kui ka turistidega.

Kuigi Postimehe artiklist jääb mulje, et Jürimäe avas tule ka kolmanda takso pihta, lükkas politsei pressiesindaja Marie Aava väite tagasi. "Turvakaamera videost on näha, et kolmandat taksot ei sihitud, vaid takso sõidab juhuslikult tulistamise hetkel sündmuskohast mööda ja kuul tabab sõidukit ilmselt, kas rikošetist või läbi teise takso juhuslikult," ütles Aava.

Hoolimata sellest, et politsei teadis, et ka kolmas takso sai kuulitabamuse, ei teavitanud nad sellest avalikkust. Kuivõrd kolmas takso ei olnud rünnaku sihtmärgiks ja info selgus hiljem, pidas politsei olulisemaks jagada operatiivset infot käimasolnud operatsioonist tulistaja tabamiseks.

Tulistaja motiiv pole teada

Ööl vastu eelmist reedet avas 30-aastane Raivo Jürimäe tule Telliskivi tänaval kahe taksojuhi pihta, kellest üks, 32-aastane Maksim, suri haiglas. Teine taksojuht, kes sai üliraskelt haavata, on nüüd stabiilses seisus.