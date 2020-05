Telejuht Priit Leito surma uurimine lõpetati. Valvur rikkus reegleid, kuid see ei põhjustanud surma

Mai keskel jõudis lõpule PPA sisekontrollibüroo uurimine Kesklinna jaoskonna kinnipidamiskambri surmajuhtumi kohta. Uurimine tuvastas, et 10 minutit varem magama läinud kinnipeetut tabas kella 10.22 ajal terviserike. Arestimaja töötaja oli rääkinud mehega kella 10 ajal, teatas politsei- ja piirivalveameti pressiteenistus Delfile.

Järgmisel korral siseneti kambrisse kella 12 ajal, et viia mees kokku lepitud kohtumisele uurijaga ning siis tuvastati, et ta on surnud. Tagantjärgi kaamerapilti hinnates leiti, et 10.22 ajal on 34 sekundi jooksul näha märke, mida on võimalik terviserikkega seostada, kuigi mehe asend ei muutu.

Arestimaja sisekorra kohaselt tuleb lisaks kaamerapildi jälgimisele kinnipeetavaid kontrollida ka füüsilise ringkäiguga iga tunni tagant. Kuna kinnipeetu ütles arestimaja töötajale kell 10, et puhkab kuni uurijaga kohtumiseni, eeldas töötaja enda sõnul, et mees magab.

Juhtunu täpsemad asjaolud:

20. märtsi lõunal teatati häirekeskusele joobekahtlusega juhist Tallinnas. Politseinikud peatasid sõiduki Endla tänaval ning tuvastasid 45-aastasel juhil kriminaalse joobe. Tegemist oli Priit Leitoga, kes viidi Kesklinna politseijaoskonna kinnipidamiskambrisse, et ta kaineneks ning siis saaks läbi viia kriminaalmenetluses vajalikud toimingud.

Kuna mehel oli juba auto peatamisel väliselt näha kerge pindmine vigastus, kutsus politsei jaoskonda kiirabi. Meedikud vaatasid mehe enne kambrisse paigutamist üle ning nende hinnangul ta haiglasse viimist ei vajanud.

Sisekontrollibüroo tegi menetluse käigus kindlaks, et järgmisel päeval suheldi Leitoga hommikusöögi viimisel veidi enne kella 8 ning hiljem kell 10. Kummalgi juhul polnud mehel tervisega seotud kaebusi. Kaamerasalvestistelt on näha, et mees liigub pärast 10 kambris ringi, heidab voodisse ning 10.22 on 34 sekundi jooksul väliselt näha märke, mida saab terviserikkega seostada. Mees jääb samasse asendisse kuni 12.06 siseneb kambrisse uurija.

Leito täpset surma põhjust ei ole politseil õigust avaldada.

Arestimaja töötaja rikkus korda