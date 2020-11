Telefoninumbrilt 1247 saab edaspidi ka maanteeinfot

"Liigume suunas, et inimestel oleks abi vajades võimalikult vähe vaja telefoninumbreid meeles pidada,“ selgitas maanteeameti teehoiudirektor peadirektori ülesannetes Raido Randmaa. "Seetõttu läheme senise numbri 1510-ga juba tuttavaks saanud telefoninumbri 1247 alla."

Uuele numbrile üleminek võtab aega ning esialgu toimivad paralleelselt mõlemad numbrid. Numbrile 1247 on helistamine tasuta. Kõnesid võetakse vastu eesti, vene ja inglise keeles.

"Tegelikult võtavad juba praegu 1510 kõnesid vastu samad häirekeskuse töötajad, kes vastavad ka numbrile 1247, mistõttu üleminek uuele numbrile vastuvõtjate poolelt on kindlasti sujuv," lisas Randmaa.

"Oleme alates märtsist vastanud riigiinfo telefonil 1247 enam kui 100 000 kõnele. Häirekeskuse teenindatavad teised lühinumbrid 1313, 1524 ja 1510 teenindavad aastas ligi 55 000 kõnet. Hea meel on tõdeda, et märtsis avatud riigiinfo telefon 1247 on avalikkuse poolt hästi vastu võetud," ütles Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.

Jaanuari jooksul vahetatakse välja kõik teede ääres olevad infotahvlid, kuhu märgitakse uus number.

Maanteeinfo telefonile saab edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta. Näiteks kui teel on liiklustakistus, tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms), teel on liiklusohtlikud augud, kruusatee on halvas seisukorras, teel on libe või lumme tuisanud jne.

Infotelefon registreerib teated ja edastab need maanteeameti liiklusjuhtimiskeskusele, teehooldajatele või teistele koostööpartneritele.