Teised EKRE ministrid välisreisidest hoiduda ei kavatse

Rahandusminister Martin Helme vastas eitavalt küsimusele, kas ka tema kavatseb ministritöös sarnast liini ajada, et võimalikult vähe oma töökohustuste tõttu Eestist välja reisida, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Rahvusvaheliste kohtumiste töökeelena kasutab Helme nii eesti kui ka inglise keelt. "Hiljutisel Euroopa majandus- ja rahandusministrite kohtumisel Brüsselis rääkisin kogu ametliku kohtumiste aja eesti keeles, mis on minu arvates igati õigustatud ja korrektne ka protokolli mõttes. Loomulikult räägin ma ametlike kohtumiste vahelisel ajal kolleegidega inglise keeles, sest meiesuguse väikeriigi jaoks on oluline luua ja hoida häid suhteid rahvusvahelisel tasandil," selgitas Helme, kes enda sõnul valdab eesti, inglise, vene, soome keelt.

Keskkonnaminister kasutab töökeelena eesti keelt

Keskkonnaminister Rene Kokk ütles ERR-ile, et temal välisreisidest hoidumise plaani ei ole.

Koka sõnul on ta koolis õppinud saksa- ja vene keelt, ent mõistab ka inglise keelt, kuid rahvusvahelistel kohtumistel kavatseb ta sarnaselt minister Kingole rääkida eesti keeles.

"Meie riiklike seisukohtade väljendamiseks pean vajalikuks kasutada emakeelt ja ametlike välisuhtluste puhul kasutan professionaalseid tõlke," lausus Kokk.

Maaeluminister on käinud juba kahel tööreisil

Maaeluministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Indrek Hirs ütles ERR-ile, et maaeluminister Mart Järvik, kes valdab eesti, inglise vene ja soome keelt, on oma lühikese ministriks olemise aja jooksul käinud tööreisidel Belgias ja Hiinas, järgmisel nädalal on lähetus Rumeeniasse."