Teise osapoole nägemus reformikate peol toimunud kähmlusest: Jaak Madison valetab

Tõnisson võttis Madisoni solvangu endale teatavaks, kustutas ruumis olevad küünlad ning suundus tagasi baarileti taha. "Mõne hetke möödudes tuli endast väljas Madison baarileti äärde, et minuga taas kontakti luua. Ta katsus selgitada, kuidas baari töötaja ei tohiks niiviisi inimesi jõuga välja visata," jätkas Tõnisson kirjeldust ja märgib, et füüsilist jõudu keegi antud olukorras üksteise vastu ei olnud kasutanud.

"Mina vastasin talle, et on äärmiselt ebaviisakas baari töötajat p*tsi saata, kui ta palub korduvalt külalisel majast lahkuda, sest peokoht on ametlikult suletud ning ka töötajad tahavad koristama hakata ja võimalikult kiiresti koju minna," sõnas Tõnisson ja kinnitas, et palus veelkord, et Madison lahkuks.

"Sel hetkel sekkus olukorda meesterahvas, kes haaras Madisoni selja tagant. Minule tundus, et selle mehe eesmärk oli Madisonile sõbralikult teada anda, et on aeg lahkuda ning hakkame ukse poole minema. Kuna Madison oli tol hetkel endast väljas, siis reageeris ta selles olukorras järgnevalt: haaras tollest mehest kinni ning lükkas ta vastu kohviku baariletti, misjärel leti pealt kukkusid maha puruks nii küünlaalus kui ka mitmed erinevad joogiklaasid, kannatada said ka joogimenüüd, veenõud ning baari tööpind. Minu silmis oli Madisoni tegu totaalne ülereageerimine," kirjeldab Silver Tõnisson saatuslikul ööl toimunut.

"Minu esmane reaktsioon oli tõmmata Madison eemale mehest kellele ta oli kätega kallale läinud ning kohviku vara otsa tugeva jõuga lükanud. Üle baarileti haarates jäi mulle kätte tema mantli varrukas ning kuna nii mina kui Madison olime liikumises, siis rebenes tema mantli varrukas minu käe läbi," tunnistas Tõnisson ning lisas, et tunnistas seda ka kohe kohapeal, et varrukas rebenes tema käe läbi.

Tõnisson sõnas, et Madison otsustas politsei kutsuda, kuna tema väidete kohaselt olin Tõnisson temale kallale läinud. "Kõige kurvem osa selle loo juures ehk nüüd alles tuleb. Nimelt politsei saabudes väitis Madison stoilise rahuga politseile valetades, et temale tuldi esimesena kätega kallale ning tema ei ole muud teinud kui ennast ainult antud olukorras kaitsnud," tõdes Tõnisson imestusega.

"Ruumis viibinud sündmusega seotud inimesed ning baaritöötajad kuulasid tema juttu suu ammuli, et kuidas on võimalik niimoodi Eesti Vabariigi politseile tunnistust andes fakte väänata," jätkas Tõnisson ja märkis, et Jaak Madison on ise ka abipolitseinik.

Tõnisson sõnas Delfile, et Madisonil mõõdeti kohapeal joobeks 0,83 mg/l ehk maakeeli 1,66 promilli, mis on alkoinfo.ee andmetel keskmine joove.

Tõnisson kinnitab, et intsidendile on olemas tunnistajad ning ka turvakaamera videosalvestus, mis on juba ka politseisse jõudnud. Tunnistajad ei soovi ajakirjanduses avalikult sõna võtta, kuid on vajadusel valmis politsei küsimustele vastama.