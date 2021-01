Teise laine surve haiglatele: koroonapatsientidele kohti jätkub, ent olukord võib muutuda

Tänase hommikuse seisuga viibib üle Eesti haiglates 421 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 44 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel 26 inimest.

Tartu Ülikooli kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht Joel Starkopf sõnas Delfile, et kliinikumis viibib tänase seisuga ravil 56 COVID-19 tõttu isolatsiooni vajavat patsienti, neist intensiivravil 13. Kuus patsienti vajab juhitavat hingamist.

Detsembris kajastas meedia prognoose, et aastavahetuse paiku ja uue aasta hakul võib haiglates olla koroonakoormuse tõttu tõsiseid raskusi. Räägiti, et üle Eesti haiglaravil isegi 500-600 koroonahaiget korraga.

"Tõsi, õnneks ei ole olnud haiglaravi vajavate patsientide number nii suur kui prognoosides. Samas, tasub olla tähelepanelik, kuna viimaste nädalate kõrged nakatumisnäitajad võivad hakata kajastuma alles lähinädalate haiglaravi vajavate COVID-19 patsientide arvudes," nentis Starkopf. "Täna on juba näha, et tõusnud on üle 50-aastaste inimeste haigestumine."

Kliinikumis on oluliselt suurendanud valmisolekut COVID-19 patsientide vastu võtmiseks. Kui niinimetatud tavalisel ajal oli kliinikumi nakkushaiguste osakonnas 11 voodikohta, siis tänaseks on loodud võimekus 92 COVID-19 patsiendi jaoks. Intensiivravi võimekus koroonahaigete jaoks on kuni 38 voodikohta. "Lisaks on oluline haigla koormuse mõttes teadvustada, et patsiendid, kes ei vaja enam COVID-19 tõttu isolatsiooni, viibivad haiglaravil edasi erinevates sihtosakondades," lisas Starkopf.

Tallinna haiglates paras varu

Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja doktor Mait Altmets sõnas, et neil on hetkel 57 koroonapatsienti, kellest 15 intensiivis, sealhulgas 13 juhitaval hingamisel. Kokku on regionaalhaiglas koroonahaigetele 74 covid-osakonna voodikohta ja 21 intensiivravikohta.

Lääne-Tallinna keskhaiglast öeldi kella 17 paiku, et neil on hetkel 61 koroonapatsienti, kellest 10 vajavad intensiivravi. Viimati mainitutest keegi juhitaval hingamisel pole. Kokku on Lääne-Tallinna keskhaiglas COVID-19 voodikohti 82 (sealhulgas kuus kohta naistekliinikus). Intensiivravikohti on 13.