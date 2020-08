Teine katse: riigikogus täna uus arutelu USA advokaadibüroo palkamisest

Riigieelarve kontrolli erikomisjon ja korruptsioonivastane erikomisjon kogunevad täna erakorralisele ühisistungile, et käsitleda rahandusminister Martin Helme advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud lepingut.

Istungile on kutsutud peaminister Jüri Ratas, riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ning finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

"Loodame sel korral teada saada, millised takistused Eesti ning Ameerika Ühendriikide õiguskoostöös ja valitsuse sees on tinginud, et rahandusminister on võtnud oma ametile mitteomase rolli ning toimetab üksi, Eesti riigiametitest lahus ning USA vahendaja toel," rääkis riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees, reformierakondlane Jürgen Ligi.

Tema sõnul loodetakse samuti rohkem kuulda vahendaja isikust ning tema palkamisest. "Praeguse seisuga on silmatorkav, et rahandusminister varjab informatsiooni ja väldib aru andmist, peaminister aga viitab valitsuse vastutuse asemel rahandusministri omale," lisas Ligi.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe, sotsiaaldemokraat Katri Raiki sõnul tuleb Eesti riigi ja Ameerika advokaadibüroo vahelise lepingu asjus jõuda selge pildini. "Seda nii võimaliku mõjuvõimu kasutamise, rahapesu tõkestamise, julgeoleku kui ka riigi raha kasutamise võtmes," lisas ta.

"Riigikogu ülesandeks on tegeleda parlamentaarse kontrolliga. Loodetavasti näitab käesolev protsess, kuidas valitsuse ja parlamendi komisjonide, sealhulgas opositsiooni juhitud komisjonide vaheline suhtlus tulevikus toimuma hakkab," kinnitas Katri Raik.

Erikomisjonide erakorraline ühisistung algab kell 13.30. Eelmisel esmaspäeval jättis rahandusminister Martin Helme riigikogu erikomisjonide ühisistungile kohale tulemata.