Teine kaitseväelane nakatus koroonasse

„Oleme rakendanud mitmeid meetmeid, et vältida viiruse levikut kaitseväe linnakutes ja linnakutest välja või sisse,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti, kelle sõnul on kaitseväesisest viiruselevikut seni õnnestunud vältida.

Ettevaatusabinõuna on peatatud ajateenijate väljalubade väljastamine vähemalt 26. märtsini. Samuti on piiratud ajateenijate väljaõppega seotud tegevväelaste liikumist, kes jäävad võimalusel linnakutesse ööbima. Haigusnähtudega teenistujatel tuleb võimalusel jääda kaugtööle.

„Meil on olemas isoleerimise võimekus, me saame hakkama raviga. Meil on ka vastutus ajateenijate ees, kellele saame kaitseväes tagada majutuse, toitlustamise ja vajadusel meditsiinilise abi. Kui nad viibiksid linnakutest väljas, ei oleks see võimalik,“ ütles kolonelleitnant Lusti.

Kaitsevägi jätkab oma tavapärases väljaõpperutiini, et saavutada püstitatud väljaõppeliste eesmärkide täitmine. Ülemate otsusel vähendatakse vajadusel väljaõpet läbivate üksuste suurust, et minimaliseerida haigestumisriski.

Ettevaatusabinõudena rakendatakse kaitseväes karantiini ja isolatsiooni. Karantiini paigutatakse haigestunud teenistujad, kes on teistest eraldatud ruumides. Isolatsiooni rakendatakse teenistujatele, kel ei ole haigusnähte, kuid kelle puhul on kahtlus, et nad on võinud kokku puutuda viirusekandjaga.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!