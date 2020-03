Teine Eestis koroonasse nakatunu on tartlane

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp kinnitas, et nakatunu on tartlane. Ta lisas, et koroonakahtlusega inimesi on Tartust veelgi, kelle proovide vastused tulevad täna õhtul.

Eile kinnitati Eestis teine koroonaviirusesse nakatunu. Praegu ei ole teada, kui paljud inimesed, kes Eestisse tulid, olid nakatunuga samal Bergamo-Riia lennul.

"Neid andmeid ootame oma Läti kolleegidelt. Lähiajal kindlasti saame need andmed ja siis võtame nende isikutega kontakti, et jagada informatsiooni, et nad on lennul viibinud isikuga, kellel lennu ajal sümptomid veel puudusid, aga kellel tänaseks on diagnoositud nakkushaigus. Nõustame neid, kuidas edaspidi käituda ja võimalikku nakkusohtu vältida," ütles Öpik.

Öpik kinnitas, et Tartus elava nakatunu lähikontaktsetega ehk pereringiga on ühendust võetud, aga nende täpset arvu öelda ei osanud. "Sellega tegelevad nii terviseameti eksperdid kui ka tervishoiuteenuse osutajad," sõnas ta.

Seni, kuni nakatunu lähikontaktsetel koroonale viitavaid sümptomeid ei avaldu, tuleb neil kahe nädala jooksul oma tervist jälgida ja kodus isolatsioonis püsida. Kuidas nad end nakatunuga koos viibides kaitsevad? Öpik ütles, et soovitused, mis on selleks antud nii kodu koristamiseks kui ka viirusesse nakatumise ärahoidmiseks, on sarnased teiste viirushaiguste puhul antavate soovitustega. "Kui lähikontaktsetel tekivad viirusele iseloomulikud nähud, siis vastavalt olukorrale tuleb ühendust võtta oma perearstiga või vajadusel kutsuda kiirabi," sõnas ta.