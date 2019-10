Tehniline probleem ei lubanud Smartlynxi lennukil Tallinnas õhku tõusta

"Kapten teatas, et on tehniline viga, mida tuleb kontrollida. Praegu, 7:05 istume kõik reisijad lennukis ja ootame, mis saab," informeeris Delfit üks reisijaist. Tallinna lennujaama kodulehe väljuvate lendude alajaotuses on selle reisi kohta kirjas lakooniline märkus "värav suletud", ent puudub info õhkutõusmise kohta.

Eilne Smartlynxi lend Tallinnast Larnacasse Küprosel väljus kl 15 asemel kl 17:41. Tänaöine lend Paphosesse Küprosel startis 12minutilise hilinemisega.

Täna kell 14 on Smartlynxil plaanis lend Tallinnast Atlandi ookeanis asuvale Portugali saarele Madeirale. Kell 18:30 väljub lend Heraklioni Kreetal.

Smartlynxi tehnilistest probleemidest ja hilinemistest on meedias viimastel aastatel korduvalt juttu olnud.

Augusti alguses kirjutas Äripäev, et Araabia Ühendemiraatide ettevõte Procyone on sõlminud kokkuleppe osta Eestis tšarterlende korraldava Smartlynxi emafirma Smart Aviation Holdings.