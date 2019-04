Tehnikaülikoolis arendatakse tarka lifti

Projekti suurem eesmärk on tugevdada TalTechis nii kõnetuvastustehnoloogia kui ka sügavatel närvivõrkudel põhinevat pilditöötluse kompetentsi.

Tehnoloogiat saaks kasutada ka selleks, et inimest näotuvastuse abil õigele korrusele juhatada või hoopis teatud korrustele ligipääsu piirata. Ka näotuvastusel põhinevad ligipääsusüsteemid on üks võimalikke edasiarendusi, kus tuleb hakata kombineerima omavahel veelgi keerukamat sensoorikat, näiteks stereokaamerad ja infrapunakaamerad, et tuvastada, kas tegemist on inimese reaalse näoga või lihtsalt välja prinditud pildiga.

Targa lifti projektijuht Mairo Leier ütles, et kuigi projekt on alles algusjärgus, siis näotuvastustehnoloogia ja sügavuskaamerate info kombineerimisel on saadud on juba väga häid tulemusi. „Selle tehnoloogiaga saab inimene liftile anda häälkäsklusi ning edukal tuvastamisel on lift võimeline kasutajaga alustama vestlust."

Esimene demonstratsioon on planeeritud TalTechi IT-maja liftis selle aasta juunis. Seejärel täiustatakse tehnoloogiat ning proovitakse luua sellele tarkust juurde. „Näiteks soovime lisada liftile funktsiooni, millega on võimalik kutsuda lift õigele korrusele enne kui kasutaja jõuab lifti füüsiliselt kutsuda,“ rääkis Leier.

Targa lifti arendamisel tehakse tihedat koostööd KONEga, kes pakub võimalust lifti juhtida üle pilveteenuse. „Loodame siit leida hea alguse pikemaks koostööks, et loodud tehnoloogia oleks võimalik integreerida tulevikus juba paljudesse liftidesse,“ lisas Leier.