Tehnikaülikooli vilistlased, professorid ja endised juhid nõuavad rektor Aaviksoo tagasiastumist

Jaak Aaviksoo Foto: Priit Simson

Tallinna tehnikaülikooli vilistlased, sh professorid, teadlased ja endised rektorid nõuavad avalikus kirjas praeguse rektori Jaak Aaviksoo tagasiastumist. Olukorras, kus juhtkond oma tegevuse ja tegevusetusega on ülikooli mainele tekitanud korvamatut kahju, on see nende hinnangul ainuõige samm.