Tehnikaülikooli professor: olen veendunud, et prokuratuur ei leia ülikooli tegevuses midagi kriminaalselt

Kogu loo tõi avalikkuse ette mullu tehnikaülikooli töötaja ja doktorant Keegan McBride. Nüüdseks uurivad nii prokuratuur kui Euroopa Liit, kas ülikool tegi kõik õigesti.



Tallinna tehnikaülikooli professor Jaan Raik sõnas, et haridusministeeriumi audit ei uurinud konkreetselt Nurkse instituudi väidetavat euroraha väärkasutust. “See on kahetsusväärne, et haridusministeerium ei öelnud menetluses konkreetselt, kas Nurkse instituut siis eksis või mitte,” ütles ta. “See oleks aidanud teemale joone alla tõmmata.”