Tehnikaülikool valetab avalikkusele Postimehe kohta. Pressinõukogu: väärväited tuleb kohe eemaldada

Pressinõukogu teatas kuuendal jaanuaril, et tegi Postimehe kohta tauniva otsuse. "Pressinõukogu arutas Ralf-Martin Soe kaebust Postimehes 22. augustil ilmunud artikli „TTÜ hämar saladus: tippteadlased petsid süsteemselt välja euroraha“, 24. augustil ilmunud artiklite „Nurkse instituudi teadlane: doktorant ei pea teadma, kust palk tuleb“ ja „Edumeelsed bandiitharitlased“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava," seisis otsuses.

Pressinõukogu käsitles viidatud artiklites vaid otseselt kaebajat puudutavaid osi ning leidis, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogule esitatud materjalidest nähtub, et Ralf-Martin Soed ning tema töölepingulist tegevust puudutav käsitlus ei olnud faktitäpne.

Seega pressinõukogu ei väitnud, nagu ei peaks enamus Postimehe väiteid tõele või oleks tõde "kõvasti" moonutatud, nagu edastas TTÜ. Lisaks väideti TTÜ teates: "Pressinõukogu otsus on tunnistus sellest, et Postimehe endised ajakirjanikud on teinud oma tööd ebaprofessionaalselt, pealiskaudselt ja avalikkust eksitavalt." Ometi pole pressinõukogu võtnud seisukohta Postimehe endiste ajakirjanike professionaalsuse või selle osas, kas nad töötasid pealiskaudselt või mitte.