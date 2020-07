Tehnikaülikool loobub koroonariskiriikidest pärit uutest välistudengitest

Selliseid tudengikandidaate on pisut üle 300.

Tehnikaülikooli ingliskeelsed kavad siiski avatakse tudengitele Eestist ja Euroopa Liidust, keda on rohkearvuliselt. Samuti pole piiranguid doktoriõppesse astuvatele üliõpilastele.

Ülikool on valmis tegema erandeid neile koroonariskiga riikidest pärit tudengitele, kes on lõpetanud siin näiteks bakalaureuseõppe ning astunud magistriõppesse ja pole vahepeal Eestist lahkunud.

Tehnikaülikooli senati otsus lähtus valmisolekust kaitsta Eestimaa inimeste, ülikooli töötajate ja üliõpilaste heaolu ning tervist koroonaviiruse eest.

TalTechi õppeprorektor Hendrik Volli sõnul on see raske südamega tehtud otsus. "Eestis on viirus hetkel väga hästi kontrolli all ja seda suuresti tänu kogu rahva ühisele suurele jõupingutusele. Peamiseks uue viirusepuhangu riskiks peetakse välismaalt toodavaid uusi juhtumeid," sõnas Volli.

"Tehnikaülikool ei soovi rahva tervisega riskida ja seetõttu oleme valmis sel aastal vastu võtma vähem välistudengeid. Immatrikuleerime tudengeid ainult nendest riikidest, mis on 3. augusti seisuga välisministeeriumi kodulehel kuulutatud madala koroonariskiga riikideks," selgitas Voli.

"Õnneks on Eestist ja Euroopa Liidust pärit tudengite huvi tehnikaülikooli inglisekeelsete õppeprogrammide vastu suur ning ükski programm vähese tudengite arvu tõttu avamata ei jää," kinnitas Voll.

