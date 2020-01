Teenetemärgi pälvis ka ÜRO keskkonnaüksust juhtinud Siim Valmar Kiisler

2017. detsembris assamblee presidendiks valitud Kiisler pidas ametit 2019. aasta märtsini ning ÜRO keskkonnaassamblee (UNEA) on ÜRO üksus, mis tegutseb ÜRO Peaassamblee juures. Assamblee peamiseks eesmärgiks on integreerida keskkonnakaalutlused paremini ÜRO otsustesse.

Oma suurimateks töövõitudeks seal on ta ise pidanud ÜRO keskkonnaministrite ühist otsust, et riigid on valmis märkimisväärselt vähendama ühekordsete plasttoodete kasutamist, aga ka usaldusväärsete ja võrreldavate keskkonnaandmete kasutamise küsimuse tõstatamist.

ÜRO Keskkonnaprogramm (UNEP) on rahvusvaheline organisatsioon ja olulisim eestkõneleja maailma keskkonnaküsimustes. See on 1972. aastal ellu kutsutud selleks, et edendada riikidevahelist koostööd säästva arengu ülemaailmseks elluviimiseks. Samuti tegeleb UNEP üleilmsete keskkonnaprobleemidega, milleks on kliimamuutused, õhusaaste, merereostus jms.

Siim Valmar Kiisler on Isamaa erakonna poliitik. Ta on olnud regionaalminister aastatel 2008-2014 ning keskkonnaminister aastatel 2017-2019. 2007-2008. aastal oli ta majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi abiminister.

Praegu on Kiisler riigikogu liige. Rahvasaadikuna on ta parlamendis olnud ka aastatel 2003-2007.