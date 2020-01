Teenetemärgi pälvis ka Piret Aus, kel nimi olemusega kokku sobib

Viljandi kultuuriakadeemias ja Eesti maaülikoolis eesti viipekeele tunde andev Jari Pärgma puutus Piret Ausiga kokku 2018. aastal, kui andis talle eesti viipekeele tunde. Tundides oli Aus aktiivne ja julge ning tõi ise särades endaga alati positiivse õhkkonna kaasa.

„Mulle tuleb meelde „pole midagi“ viibe. See meeldis talle väga ja iseloomustab ka teda hästi. Isegi kui kõik on halvasti, siis pole midagi. Lähme aga edasi ja vaatame, mis ees ootab,“ meenutas Pärgma.

Positiivne meelestatus saadab Ausi ka tööülesannetes – tänu sellele ei anna ta kunagi alla ja pingutab edasi, kuni soovitud tulemus on saavutatud. Pärgma sõnul on eesti viipekeele kogukond Ausile väga tänulik, sest ta on neile väga palju juurde andnud.

Näiteks oli ta erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeo programmijuht. „Me saime laulupeost osa just tänu temale – saime tunda ja kogeda, et me oleme Eesti ühiskonna osa,“ meenutas Pärgma. „Alati on rõõm näha, kui inimesed, kes teevad südamega tööd, on riigi tasandil märgatud,“ lisas ta.

Aus töötab ka Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorralduse õppejõuna ning sealsel tudengil Anna Brit Vetsal jagus Ausi kohta vaid kiidusõnu.

„On vähe inimesi, kelle perekonnanimi nende olemusega niivõrd kokku läheb nagu temal. Tema siiras ausus on värskendav ja sarkastilised naljad nakatavad,” kirjeldas Vetsa.

Ausi loengutes tunnevad üliõpilased ennast kui Ausi head kolleegid, kellele ta suure õhinaga teadmisi jagab. „Ta on oma ala spetsialist ja temasugust inimest on Eestile väga vaja,” ütles Vetsa.

Piret Aus on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeeima kultuurikorralduse lektor. Möödunud aasta lõpul pälvis ta ka rahvastikuministrilt kodanikupäeva aumärgi.