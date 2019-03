Teemaviide "Kõigi Eesti" on sotsiaalmeedia kihama pannud, kampaaniaga on liitunud mitmed avaliku elu tegelased

"Me ei saa vaikides pealt vaadata, kuidas meie riik rööbastelt maha tõmmatakse. Tänane poliitiline olukord seab ohtu Eestile olulised väärtused," seisab üleskutse "Kõigi Eesti" Facebooki lehel.

"Eesti areng iseseisvusajal on olnud kiire, me oleme palju saavutanud ning oleme eeskujuks paljudele. Samas on meil veel ees palju tööd, et muuta meie ühiskond hoolivamaks ja kaasavamaks.

Selleks peavad jääma alles meie riigi ja rahva alustalad: demokraatlikud väärtused, õigusriigi põhimõtete ja kõikide meie inimeste austamine ning näoga Lääne poole sirge seljaga seismine. Eesti peab säilitama keskkonna, kus meie töökad inimesed saavad ja soovivad meie kõigi elujärge parandada ning läbi Eesti suuremaks tegemise paraneb ka meie julgeolek," kirjutatakse.

"Kõigi Eesti" kirjutab, et seisab hooliva, üksteist austava, väärika, eduka, kaasava ja võimalusterohke Eesti eest." Eesti eest, mille üle saame olla uhked. Eesti eest, mis on kõigi Eestis elavate inimeste – soost, nahavärvist, keelest, usutunnusest, erinevustest hoolimata – Eesti."

Facebooki lehel lisatakse, et hetkel ei ole tähtis, kes keda valis. "Hetkel on tähtis, et tuleksime kõik kokku ja ütleksime, et viha õhutamine, väärtuste ja põhimõtete mahamängimine ei ole okei."

Teiste seas on "Kõigi Eesti" märgisega oma profiile täiendanud ka paljud Eest staarid.

Märt Avandi

Taavi Rõivas

Lenna Kuurmaa

Luisa Rõivas

Marta Laan

Tuuli Rand

NOËP

Kristel Aaslaid

Hanno Pevkur