Teater Vanemuine lõpetas möödunud aasta miinuses, üheks põhjuseks soome turistide vähenemine

Teatri direktor Toomas Peterson kinnitas Delfile, et miinusele vaatamata ei ole palkade maksmise ega arvete tasumise pärast vaja muretseda.

„Tõsi, kui varasemal viiel aastal oleme tulnud tegevuskuludega nulli või isegi veidi üle, siis eelmisel aastal see ei õnnestunud,” märkis Peterson.

Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli on Eesti Päevalehele antud kommentaaris võimalike põhjustena välja toonud mõningad valed valikud nii repertuaari kui ka külalisetenduste osas.

Teatri direktor Toomas Peterson täpsustas, et osaliselt on suurte kulude põhjuseks möödunud aasta novembri lõpus esietendunud kulukas Walt Disney animafilmil põhinev muinasjutumuusikal „Kaunitar ja koletis”. Muusikali autoriõiguste ja teiste lavastuskulude eest maksti küll mullu, aga lavale jõuti seda tuua vaid detsembrikuu jooksul. Tagasi peab lavastus ennast teenima paari järgmise aastaga.

Vanemuine on suuri muusikaliprojekte edukalt toonud suure auditooriumi ette ka Tallinnas Solarise keskuse kontserdisaalis, näiteks üleelmisel aastal lavastunud „Hüljatute” muusikali. Teatridirektor Petersoni sõnul on aga ka neile mõjunud soomlaste huvi langus Eestisse reisimise vastu, soomlased ja teised välisturistid on Vanemusie Tallinna külalisetenduste üks oluline sihtrühm.

Lisaks tõi Peterson välja ka hindade tõusu, riigilt tulev ligi 7 miljoni krooni suurune summa pole seda aga viimastel aastatel arvesse võtnud. Selle on siiani katnud omateenitud tulu. Ka on riik tema sõnul palgatõusuks raha andes arvestanud ainult kultuuritöötajate miinimumi tagamist, muudeks palgatõusudeks on jällegi pidanud raha leidma omavahenditest.