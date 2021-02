Teadusuuringud annavad lootust koroonaimmuunsuse pikenemiseks Allikas: ERR RUS 2

COVID-19 vaktsineerimine Tartus Foto: Argo Ingver

Praegu on Eesti ametlik seisukoht, et koroona läbipõdenu ja vaktsineeritu on viiruse vastu immuunne pool aastat, täpsemalt 180 päeva. Uued teadusuuringud annavad aga lootust, et see aeg võib pikeneda.